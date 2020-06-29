التعليم: عمرو بصيلة مديرا لوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تعيين الدكتور عمرو بصيلة مديرا لوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المنشأة حديثا بالوزارة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا المنصب سيكون بالإضافة إلي عمله كرئيس للإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، وهي الوظيفة التي يشغلها "بصيلة" منذ يونيو ٢٠١٩ .





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.





ومن جانبه.. أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب الذين تم قبولهم مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بها، ذلك بالإضافة إلي حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.



