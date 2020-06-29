AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: عمرو بصيلة مديرا لوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:15 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تعيين الدكتور عمرو بصيلة مديرا لوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المنشأة حديثا بالوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا المنصب سيكون بالإضافة إلي عمله كرئيس للإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، وهي الوظيفة التي يشغلها "بصيلة"  منذ يونيو ٢٠١٩ .

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.

ومن جانبه.. أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب الذين تم قبولهم  مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بها، ذلك بالإضافة إلي حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.

وقال مجاهد إن المنهج الدراسي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة مكونات أساسية وهي؛ العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ربنا يستر.. عبير صبرى تروج لـ زنزانة 7 .. شاهد

مش هسيبكم .. تحذير شديد اللهجة من الرئيس السيسي للمخالفين

امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. التعليم تعلن وفاة رئيس لجنة ونقل طالب و10 مراقبين للمستشفى

شاهد.. 4 مشروعات نفذتها المقاولون العرب وافتتحها الرئيس السيسى اليوم

سامح حسين لـ هيدى كرم: عمرنا ما اتفقنا غير في اللبس.. شاهد

مصير الأهلي والزمالك.. 5 ملفات تنتظر الحسم في اجتماع الكاف غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي