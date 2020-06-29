قائد بالجيش الليبي يؤكد لـ "صدى البلد" تدمير 26 عربة مسلحة بالقرب من مصراتة

أكد العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن قوات الجيش الليبي الوطني، تمكنت من تدمير ٢٦ سيارة مسلحة، وعربات مختلطة الميليشيات بقرب من مدينة مصراتة.





وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في تصريحات لموقع صدى البلد، أنه تم رصد السيارات المسلحة والكاملة بالمليشيات التركية، بالقرب من مدينة مصراتة، وتم دكها وتدميرها صباح اليوم الاثنين.





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وأشار العميد خالد المحجوب بن خميس، إلى أن الجيش الليبي يقف بالمرصاد لأي مليشيات تقترب من مدينة مصراتة وسرت ومنطقة الهلال النفطي، لافتا إلى أن الجيش على أتم استعداد لأي مواجهة عسكرية في حال محاولة الخط الأحمر الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بالمنطقة الغربية.