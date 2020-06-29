AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قائد بالجيش الليبي يؤكد لـ "صدى البلد" تدمير 26 عربة مسلحة بالقرب من مصراتة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

أكد العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن قوات الجيش الليبي الوطني، تمكنت من تدمير ٢٦ سيارة مسلحة، وعربات مختلطة الميليشيات بقرب من مدينة مصراتة.


وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في تصريحات لموقع صدى البلد، أنه تم رصد السيارات المسلحة والكاملة بالمليشيات التركية، بالقرب من مدينة مصراتة، وتم دكها وتدميرها صباح اليوم الاثنين.


اقرأ أيضا:

قائد بالجيش الليبي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي ناضل معنا.. والفترة المقبلة حافلة بالانتصارات


وأشار العميد خالد المحجوب بن خميس، إلى أن الجيش الليبي يقف بالمرصاد لأي مليشيات تقترب من مدينة مصراتة وسرت ومنطقة الهلال النفطي، لافتا إلى أن الجيش على أتم استعداد لأي مواجهة عسكرية في حال محاولة الخط الأحمر الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بالمنطقة الغربية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة

الجيش الليبي يستهدف مواقع لميليشيات الوفاق شرقي مصراتة

قائد بالجيش الليبي لـ صدى البلد: كلمة الرئيس السيسي جاءت في وقت حاسم

قائد بالجيش الليبي لـ صدى البلد: كلمة الرئيس السيسي رفعت معنويات قواتنا وشعبنا.. ومستعدون للقتال

قائد بالجيش الليبي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي ناضل معنا.. والفترة المقبلة حافلة بالانتصارات

قائد بالجيش الليبي يكشف لـ صدى البلد مخططات الإخوان وأردوغان تجاه بلاده.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصدر: الفيفا يلزم الزمالك بدفع مستحقات مساعدي جروس

الصحة العالمية: فيروس كورونا أبعد ما يكون عن نهايته

فيديوجراف.. دراسة تقلب موازين التعامل مع فيروس كورونا

الجنس الحرام.. العشيق اغتصب وقتل طفلة فيصل وأذاب جثتها وحرقها انتقاما من أمها

الصحة العالمية تقرر إرسال فريق إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا

امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. التعليم تعلن وفاة رئيس لجنة ونقل طالب و10 مراقبين للمستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي