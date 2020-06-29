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رياضة

أول تعليق من دونجا بعد أنباء تعاقده مع الزمالك

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:30 م
اللاعب دونجا
اللاعب دونجا
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مريم عزت
نشر اللاعب نبيل عماد دونجا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة جديدة له وذلك بعد الأنباء المؤكدة عن تعاقده رسميا مع الزمالك. 

كتب دونجا على الصورة: "الحمد لله 💪⁦❤️⁩". 


أعلن أحمد جمال مذيع قناة الزمالك أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنهى إجراءات ضم لاعب من العيار الثقيل سيكون بمثابة فرحة كبيرة من قبل جماهير الزمالك بمجرد الإعلان عنه.

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ووفقا للمؤشرات فإن عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز وصانع ألعاب منتخب مصر لن يكون صفقة الزمالك المدوية التى أعلنت عنها قناة الزمالك أمس وذلك بسبب تجديد تعاقده مع بيراميدز قبل عدة أشهر قليلة للغاية ، ورفض مسئولو بيراميدز فكرة التخلى عن خدماته.

ويعد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز هو اللاعب الأقرب ليكون صفقة الزمالك المدوية التى تم الإعلان عن التعاقد معها أمس وذلك لعدة اعتبارات يأتى فى مقامها الأول هو قناعات الزمالك الكاملة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية وقدرته على الظهور بشكل ملفت مع الفريق الأبيض خلال السنوات المقبلة.

ونجح دونجا فى الظهور بشكل مميز مع بيراميدز خلال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى دخوله فى حسابات مسئولى الزمالك بقوة، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل الثلاثي فاروق جعفر وأمير مرتضى وأحمد مرتضى معه فى محاولة للظفر بخدماته.

الحمد لله 💪⁦❤️⁩

Posted by ‎نبيل عماد دونجا_Nabil Donga‎ on Monday, June 29, 2020
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