مصدر: الفيفا يلزم الزمالك بدفع مستحقات مساعدي جروس

وأكمل المصدر حديثه "علمنا أن الاتحاد الدولي حكم لصالح أحد مساعدي جروس بأحقيته في الحصول على ما يقرب من 70 ألف يورو".









وواصل "أيضا هناك حكم بأحقية المدرب العام في جهاز جروس في الحصول على مستحقات تقترب من 120 ألف يورو ".









وأكمل " ننتظر وصول خطاب رسمي بهذا الشأن من أجل التحرك بعد معرفة مسؤولي النادي الأبيض بالقرارات منذ ايام قليلة ".









وساهم جروس وجهازه المعاون في تتويج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية النسخة الماضية بجانب كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي "السوبر المصري السعودي" لكنه رحل بعد ذلك عن قيادة الفريق بعد انتهاء عقده.