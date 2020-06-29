AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصدر: الفيفا يلزم الزمالك بدفع مستحقات مساعدي جروس

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:18 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الرياضة
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ألزم نادي الزمالك بدفع مستحقات مالية للمدرب العام بيير أندريه شورمان ومدرب الحراس توماس جروتر اللذين تواجدا في الجهاز الفني للسويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق.


وأكمل المصدر حديثه "علمنا أن الاتحاد الدولي حكم لصالح أحد مساعدي جروس بأحقيته في الحصول على ما يقرب من 70 ألف يورو".

 
وواصل "أيضا هناك حكم بأحقية المدرب العام في جهاز جروس في الحصول على مستحقات تقترب من 120 ألف يورو ".
 

وأكمل " ننتظر وصول خطاب رسمي بهذا الشأن من أجل التحرك بعد معرفة مسؤولي النادي الأبيض بالقرارات منذ ايام قليلة ".  


وساهم جروس وجهازه المعاون في تتويج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية النسخة الماضية بجانب كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي "السوبر المصري السعودي" لكنه رحل بعد ذلك عن قيادة الفريق بعد انتهاء عقده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. باهر المحمدي يضحي بالزمالك مقابل الأهلي.. عرض أوروبي مغر لـ رمضان صبحي

أيمن عبد العزيز: حزين لاعتزال جروس والسن والمسيرة التدريبية سبب الرحيل..فيديو

خالد الغندور: الزمالك يدعم هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.. فيديو

بعد اعتزاله التدريب.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ جروس

بعد إعلانه اعتزال التدريب.. جروس: لقب الكونفيدرالية مع الزمالك الأغلى في مسيرتي

الزمالك يشترط 3 ملايين يورو من أجل التخلي عن سيسيه

ترشيحاتنا

شوبير يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن صالح جمعة

بجملة من مسلسل الاختيار .. السيسي يداعب الحضور خلال افتتاح المشروعات القومية شرق القاهرة

أنا مش بعيد عنكم.. السيسى عن هدم عمارة سليم الأول: محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا ازاى..فيديو

مصير الأهلي والزمالك.. 5 ملفات تنتظر الحسم في اجتماع الكاف غدا

مش بيلف 360 درجة.. وزيري: لا حقيقة لـ الخزعبلات عن قصر البارون.. فيديو

بـ الباشكير.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي