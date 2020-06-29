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ديني

انطلاق اختبارات أئمة القبلة بالجامع الأزهر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:34 م
مسابقة أئمة الجامع
مسابقة أئمة الجامع الأزهر
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محمد شحتة
انطلقت اليوم الاثنين، اختبارات المسابقة التي أعلنت عنها إدارة الجامع الأزهر الشريف لاختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر.
 

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن المسابقة تقدم إليها مجموعة من حفظة كتاب الله -تعالى- طبقًا للضوابط والشروط التي حددتها إدارة الجامع الأزهر بالإعلان.


وبين أن الاختبارات الخاصة باختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر التي بدأت اليوم وتستمر ليوم الاثنين الموافق ٦/ ٧/ ٢٠٢٠م، تنقسم إلى ثلاث مراحل:


المرحلة الأولى: إتقان حفظ وتلاوة القرآن الكريم.
المرحلة الثانية: اختيار أندى الأصوات.
المرحلة الثالثة: اختبار الفكر والفقه والمقابلات الشخصية.


وأكد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن اللجان الخاصة بالاختبارات ضمت نخبة من الأساتذة والمختصين من كليات القرآن الكريم، والشريعة والقانون، وأصول الدين، كما ضمت اللجنة أعضاء من لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، وأعضاء من إذاعة القرآن الكريم.
انطلاق اختبارات أئمة القبلة بالجامع الأزهر
انطلاق اختبارات أئمة القبلة بالجامع الأزهر
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