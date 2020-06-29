انطلاق اختبارات أئمة القبلة بالجامع الأزهر

انطلقت اليوم الاثنين، اختبارات المسابقة التي أعلنت عنها إدارة الجامع الأزهر الشريف لاختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر.





وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن المسابقة تقدم إليها مجموعة من حفظة كتاب الله -تعالى- طبقًا للضوابط والشروط التي حددتها إدارة الجامع الأزهر بالإعلان.









وبين أن الاختبارات الخاصة باختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر التي بدأت اليوم وتستمر ليوم الاثنين الموافق ٦/ ٧/ ٢٠٢٠م، تنقسم إلى ثلاث مراحل:









المرحلة الأولى: إتقان حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

المرحلة الثانية: اختيار أندى الأصوات.

المرحلة الثالثة: اختبار الفكر والفقه والمقابلات الشخصية.







