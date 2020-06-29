طائرة صديقة للبيئة تعمل بالبطارية.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير عن طائرة صديقة للبيئة تعمل بالبطارية وأكد أن هذه أول مرة تقوم فيها طائرة كهربائية بالتحليق في سماء أوروبا .





وأضاف التقرير أن هذه الطائرة اعتمدتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وقامت بتطويرها شركة "pipistreL Aircraft" السلوفينية والطائرة عبارة عن مقعدين .





تين تو مازيتش مدير البحث والتطوير في شركة في التقرير "pipistreL"، أن هذه الطائرة مخصصة لتدريب الطيارين ونتوقع خلال السنوات العشرة المقبلة أن يكون هناك طائرات عديمة الانبعاثات وتضم 20 مقعدا ويمكنها أن تصل الى 40 مقعدا وهذا بين عامي 2032_2035 . أوضحتو مازيتشعديمةالى





وتابع التقرير أن ما يميز هذه الطائرة هو انها تعمل بالبطارية وهذا يجعلها صديقة للبيئة وأكد أن الحد الأقصى لسرعة هذه الطائرة 181 كم /الساعة .



