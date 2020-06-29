AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طائرة صديقة للبيئة تعمل بالبطارية.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:37 م
طائرة كهربائية
طائرة كهربائية
Advertisements
إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية تقرير عن طائرة صديقة للبيئة تعمل بالبطارية وأكد أن هذه أول مرة تقوم فيها طائرة كهربائية بالتحليق في سماء أوروبا .

وأضاف التقرير أن هذه الطائرة اعتمدتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وقامت بتطويرها شركة "pipistreL Aircraft" السلوفينية والطائرة عبارة عن مقعدين .

أوضح تين تو مازيتش مدير البحث والتطوير في شركة في التقرير "pipistreL"، أن هذه الطائرة مخصصة لتدريب الطيارين ونتوقع خلال السنوات العشرة المقبلة أن يكون هناك طائرات عديمة الانبعاثات وتضم 20 مقعدا ويمكنها أن تصل الى 40 مقعدا وهذا بين عامي 2032_2035 .

وتابع التقرير أن ما يميز هذه الطائرة هو انها تعمل بالبطارية وهذا يجعلها صديقة للبيئة وأكد أن الحد الأقصى لسرعة هذه الطائرة 181 كم/الساعة .

واستكمل أن البطارية يمكنها أن تبقي الطائرة في السماء لمدة ساعة تقريبا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما الفرق بين البطارية السائلة والجافة وما الأفضل للسيارة؟

كيف تختار أفضل أنواع البطاريات للسيارة؟

ترشيحاتنا

صفقة الزمالك الخامسة .. 4 نجوم ضمن الترشيحات للانضمام للقلعة البيضاء

تشكو من ضعف الأعمال المقدمة لها.. مصدر مقرب: عبلة كامل مستمرة ولم تعتزل التمثيل

مجموعة مصرية تحتل الصدارة.. أقوى وأثرى ١٠ عائلات عربية فى الوطن العربى والعالم

الصحة العالمية تقرر إرسال فريق إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا

بجملة من مسلسل الاختيار .. السيسي يداعب الحضور خلال افتتاح المشروعات القومية شرق القاهرة

تعذيب وجروح وجنزير حديد.. مشاهد بشعة ضمن أحراز التخابر مع داعش ليبيا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي