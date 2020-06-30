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اقتصاد

أمازون تدفع 500 مليون دولار مكافآت لموظفيها بالخطوط الأمامية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:05 ص
أمازون
أمازون
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رويترز
قالت أمازون دوت كوم اليوم الاثنين إنها ستدفع 500 مليون دولار في مكافآت لمرة واحدة لموظفيها في الخطوط الأمامية وشركائها الذين يعملون أثناء أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أمازون في منشور على مدونتها أن الموظفين والشركاء الذين يعملون في شركة التجارة الإلكترونية حتى يونيو سيحصلون على مكافآت تتراوح من 150 دولارا إلى 3000 دولار.
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أزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واستمرار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

ويواجه أكبر بائع تجزئة على الإنترنت في العالم، والذي يسلم حوالي عشرة مليارات من المنتجات سنويا، تمحيصا شديدا من أعضاء في الكونجرس الأمريكي ونقابات عمالية أمريكية حول ما إذا كان يفعل ما يكفي لحماية موظفيه من جائحة كوفيد-19.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قرر العمال في ستة مواقع لأمازون في ألمانيا الإضراب احتجاجا على إجراءات السلامة بعد أن أثبتت الفحوص إصابة بعض العاملين في المراكز اللوجيستية بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته نقابة (فيردي) العمالية يوم الأحد.
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