نائب رابطة السيارات: تذبذب سعر العملة قبل ثورة 30 يونيو أثر على القطاع

قال أحمد كمال، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ، رئيس شركة ماجيستك لتجارة السيارات المتخصصة فى الاستيراد من الخارج، أن قطاع السيارات قبل ثورة 30 يوينو كان مقيدا بشكل كبير، ما ادى الى مشاكل كثيرة به .





وأضاف كمال فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن أسعار السيارات مرتبط ارتباط وثيق بالعملة وسعر الصرف، وكان هذا الأمر قبل 30 يونيو يسبب مشاكل كثيرة بسبب ارتفاعه وانخفاضه بشكل متكرر، ما أدى إلى وجود مشكلة كبيرة فى الاستيراد وقتها.





وأوضح كمال أنه بعد اندلاع ثورة 30 يوينو وتولي الرئيس السيسى الحكم ، حدث نوع من التحكم فى سعر صرف الدولار ، وهذا ادى الى انتعاش سوق السيارات مرة أخرى .





كما أدى الإصلاح الاقتصادى الذى قام به الرئيس السيسى والتحكم فى سعر صرف الدولار الى جعل شركات عديدة تعود مرة أخرى إلى الاستيراد بعد توقف دام لفترات كبيرة .





وأكد كمال أن ازمة الوباء العالمى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 أدت إلى ركود كبير فى حركة البيع والشراء فى قطاع السيارات سواء جديد او مستعمل وانها مؤقتة حتى انتهاء هذه الازمة وتعود الحياة الى طبيعتها بعد هذه الفترة .