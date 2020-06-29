أكثر المتضررين من كورونا.. برلماني: قطاع السياحة لم تدخله أي إيرادات منذ 6 أشهر

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه منذ ما يقرب من 6 أشهر والقطاع لم يدخله أي إيرادات.





وأضاف النائب محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى تمويل، مشيرا إلى أن إعلان البنك الأوروبي للاعمار والتنمية عن دراسته تقديم تمويل طارئ لمصر لدعم القطاع، أمر جيد، وسيساعد على استعادة القطاع عافيته بعد فتح المجال.





وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أنه من الضروري ضخ استثمارات وتوسيع المشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة.



