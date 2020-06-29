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برلمان

أكثر المتضررين من كورونا.. برلماني: قطاع السياحة لم تدخله أي إيرادات منذ 6 أشهر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:53 م
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه منذ ما يقرب من 6 أشهر والقطاع لم يدخله أي إيرادات.

وأضاف النائب محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى تمويل، مشيرا إلى أن إعلان البنك الأوروبي للاعمار والتنمية عن دراسته تقديم تمويل طارئ لمصر لدعم القطاع، أمر جيد، وسيساعد على استعادة القطاع عافيته بعد فتح المجال.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أنه من الضروري ضخ استثمارات وتوسيع المشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة.

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، يدرسان صرف تمويل طارئ لدعم قطاع السياحة في عدة دول من بينها مصر. ومن المنتظر استخدام التمويل لتحديث بروتوكولات الصحة والسلامة، وتصميم حملات دعائية لتحفيز الطلب، وتمويل برامج بناء القدرات وتدريب العمال.
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