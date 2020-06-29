يمكنه الطيران.. بيراميدز يواصل الاحتفال بـ تجديد عقد علي جبر

واصل فريق بيراميدز الاحتفال بـ تجديد عقد علي جبر نجم الفريق لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه في صفوف بيراميدز حتى عام ٢٠٢٤، بعدما كان عقده السابق ينتهي في عام ٢٠٢٢.
ونشر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ علي جبر.
وعلقت : "يزداد المنظر جمالًا، كلما زاد ارتفاعك.. لاعبنا@AliGabr يمكنه الطيران! ".
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ووقع علي جبر عقده الجديد مع بيراميدز في حضور الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسي في صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.
ويعتبر علي جبر من أهم العناصر الأساسية في صفوف بيراميدز، وشارك مع الفريق في ١١ مباراة بالدوري الممتاز خلال الموسم الحالي وسجل هدفا، كما شارك في ٨ مباريات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك، بجانب مباراة واحدة في بطولة كأس مصر.