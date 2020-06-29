بوريس جونسون يستلهم خطة من الثلاثينيات لمواجهة فيروس كورونا

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين ، أن أزمة فيروس كورونا تتطلب استجابة اقتصادية كبرى تشبه خطة الرئيس الأمريكي الأسبق، فرانكلين روزفلت، التي وضعها لتحفيز الاقتصاد خلال فترة الكساد الكبير.





ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جونسون قوله في مقابلة مع إذاعة "تايمز راديو" الجديدة إن بريطانيا مقبلة على "مرحلة مضطربة" تواجه فيها أكبر انكماش في تاريخها.





وأشارت الوكالة إلى أن جونسون يعتزم الكشف خلال خطاب سيوجّهه غدا، عن مشروع إنفاق يرّكز على الاستثمار في البنى التحتية.





وقال جونسون: "أعتقد آن الأوان قد حان لتطبيق +مقاربة روزفلت+ في بريطانيا" في إشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي للتعامل مع آثار الكساد الكبير في فترة الثلاثينات.





وأضاف: "ما سنفعله خلال الأشهر المقبلة هو مضاعفة برنامجنا الأصلي الذي كان يركز على الاستثمارات لصالح البنى التحتية والتعليم والتكنولوجيا لتوحيد البلاد".