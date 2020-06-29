للعام الثاني على التوالي.. عين شمس تحرز المركز الأول في مسابقة جسر اللغة الصينية

حصدت جامعة عين شمس المركز المتميز فى نهائى الدورة التاسعة عشر لمسابقة "جسر اللغة الصينية" لطلاب الجامعات المصرية، التى نظمتها سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة بالتعاون مع المكتب التعليمي لجمهورية الصين، وفاز الطالب لطفي وليد لطفي محمد بالمسابقة بحصوله علي المركز الأول المتميز.





وحصل الطالب احمد محمد خضر محمد جامعة قناة السويس علي المركز الأول، والطالبة إسراء أيوب عطا جامعة عين شمس علي المركز الثاني، والطالب مصطفي صلاح عبد الجليل بجامعة عين شمس علي المركز الثاني، و هاجر سعيد عبد العظيم بجامعة حلوان علي المركز الثاني، و محمد ممدوح صابر بجامعة قناة السويس علي المركز الثالث، و روان أحمد الحربي قناة السويس، المركز الثالث، و آلاء السيد علي جامعة بدر علي المركز الثالث، و روان أحمد الحربي جامعة قناة السويس علي المركز الثالث.





وخلال المسابقة كانت هناك حالة من الشغف والقلق للمنافسبن حيث قاموا جميعهم بإبراز قدراتهم اللغوية الفائقة.





وأقيمت فعاليات نهائى المسابقة فى دورتها التاسعة عشر لأول مرة علي الانترنت بث مباشر وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وذلك تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي.





كما كانت المسابقة تحمل شعار (عالم واحد عائلة واحدة).





وفي نهاية المسابقة عبر الحكام الصينيين عن إعجابهم الشديد بأداء الطلاب أجمع كما أشادوا بقدرتهم اللغوية العالية.





وهي مسابقة يقوم من خلالها الطلاب من جميع أنحاء العالم بإبراز مهاراتهم اللغوية العالية فيما يشمل الغناء والشعر والأوبرا الصينية التقليدية، بالإضافة لأشكال أخرى متعددة من العروض التي أظهرت قدراتهم اللغوية وأدائهم الإبداعي.



