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فن

أنا قلت له يغتصبها بس.. تغريدة رضوى الشربيني تثير الجدل على تويتر.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" .


وكتبت الشربينى " ‏ثم بكى وقال...أنا ماقولتلوش يموتها، أنا قلت له يغتصبها بس!
زوج مصرى ٢٠٢٠ ".


وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : 

‏‎مهزلة بجد الرجولة انعدمت حاجة تحزن وتقهر.

‏‎ياريتو ما بكي ولا قال كان اتشل في لسانه.

‏‎دة عراقي يا هانم ولا المصري لازم يلبس.


يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر  ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.


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‏‎وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.


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