أنا قلت له يغتصبها بس.. تغريدة رضوى الشربيني تثير الجدل على تويتر.. شاهد





وكتبت الشربينى " ‏ثم بكى وقال...أنا ماقولتلوش يموتها، أنا قلت له يغتصبها بس!

زوج مصرى ٢٠٢٠ ".









وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :





‏‎مهزلة بجد الرجولة انعدمت حاجة تحزن وتقهر.





‏‎ياريتو ما بكي ولا قال كان اتشل في لسانه.





‏‎دة عراقي يا هانم ولا المصري لازم يلبس.









يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.









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‏‎وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.







