أنا قلت له يغتصبها بس.. تغريدة رضوى الشربيني تثير الجدل على تويتر.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" .
وكتبت الشربينى " ثم بكى وقال...أنا ماقولتلوش يموتها، أنا قلت له يغتصبها بس!
زوج مصرى ٢٠٢٠ ".
وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :
مهزلة بجد الرجولة انعدمت حاجة تحزن وتقهر.
ياريتو ما بكي ولا قال كان اتشل في لسانه.
دة عراقي يا هانم ولا المصري لازم يلبس.
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
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وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.
ثم بكى وقال...انا ماقولتلوش يموتها،انا قلت له يغتصبها بس!— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) June 29, 2020
زوج مصرى ٢٠٢٠