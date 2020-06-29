AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استئناف العمل داخل المطارات المصرية بكامل قوتها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:58 م
المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات
Advertisements
نورهان خفاجي
قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عودة العمل داخل الشركة والشركات التابعة بكامل القوة ، بالتزامن مع استئناف حركة الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من 1 يوليو القادم، الذي يوافق بعد غدا الأربعاء، بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد سعيد محروس، في رسالته للعاملين، إنه سيتم الالتزام بتعليمات رئاسة الوزراء بمد فترة الإجازة للحالات الاستثنائية، ممن يثبت إصابته بفيروس كورونا أو المخالطين، حيث يتم منحهم اجازة حدها الأدنى 14 يوم، وأيضا الموظف المصاب بالأمراض المزمنة وفقا للثابت بملفه الوظيفي أو الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر دون 12 عاما.


وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن الشركة ستقوم بتوفير وسائل الحماية والتطهير لموظفيها، موجها الشكر  لكل من عمل خلال الفترة الماضية من تجهيز المطارات المصرية للعمل في ظل الظرف الاستئنائي من تركيب الكاميرات الحرارية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وإعادة تنظيم المطارات لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان.

وأعرب عن تطلعه لتعويض الخسائر القاسية التي طالت قطاع الطيران المدني على مستوى العالم وليس في مصر فقط، وشدد على العاملين ضرورة الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حفاظا على المسافرين والركاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة مؤثرة لـ رئيس الشركة القابضة للمطارات في الذكرى الـ 57 لإنشاء مطار القاهرة

منها 461 مليون جنيه للقاهرة.. وزارة الطيران: 696 مليونا خسائر المطارات المصرية بسبب كورونا

المطارات جاهزة.. مصر تستعد لاستئناف الطيران.. كاميرات حرارية بـ20 مليون جنيه.. تحليل Pcr للقادمين تحدده وزارة الصحة.. الشركة الوطنية تفتح الحجوزات على الرحلات الدولية.. وتؤكد:لا زيادة في أسعار التذاكر

ترشيحاتنا

سامح شكري يرد بقوة على اتهامات مندوب إثيوبيا لمصر أمام مجلس الأمن

مندوب جامعة الدول لدى الأمم المتحدة: كلمة بريطانيا حول ملف سد النهضة شديدة الأهمية

الموت يفجع أنيس البدري لاعب اتحاد جدة السعودي

ترقد بالعناية المركزة.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

تأجيل امتحانات وعودة الجامعات.. 8 تصريحات نارية ترصد مصير الطلاب في ظل كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة