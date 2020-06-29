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وزير الاتصالات: موقع رئاسة الجمهورية يعد سجلا كاملا لمشروعات وإنجازات الدولة ..فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:03 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أهم ما يميز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه قطاع عرضى ترتكز عليه جميع التطورات والتحسينات والمشروعات المتميزة في القطاعات الأخرى.

وأضاف عمرو طلعت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن قطاع الاتصالات يعاون ويساند جميع قطاعات الدولة في بناء مصر الرقمية، مؤكدا أن هذا القطاع يخلق فرص عمل.

وأوضح عمرو طلعت ، أنه تمت رقمنة جميع الخدمات الحكومية الشهر الجاري في محافظة بورسعيد بالكامل ووصل عددها الآن إلى 155 خدمة مشيرا إلى تعميم هذه الخدمات على محافظات مصر.

وتابع أنه خلال الأسابيع القادمة سنقوم بإطلاق الحزمة الأولى من هذه الخدمات بالتعاون مع الوزرات والهيئات المعنية بها، كما أن المواطن يمكنه عبر هذه الخدمات الانتهاء من أي شيء يريده دون الذهاب إلى أى مكان عن طريق المنصة الخاصة للخدمات الحكومية التي ستطلق خلال أسابيع.

واستطرد عمرو طلعت، أن موقع رئاسة الجمهورية الذى قام رئيس الجمهورية بتدشينه اليوم يساعد مؤسسة الرئاسة في التواصل مع المؤسسات القيادية في الدول الأخرى التي تركز في أعمالها علي تكنولوجيا المعلومات.

وأشار عمرو طلعت إلى أن هذا الموقع يعد سجلا كاملا لمشروعات وإنجازات الدولة، ومن قام عليه هم مجموعة من شباب المركز الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية وعددهم 40 شابا.
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