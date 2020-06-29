وزير الاتصالات: موقع رئاسة الجمهورية سجل كامل لمشروعات الدولة منذ 2014

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات لأنه يتعاون مع كافة القطاعات لترشيد إنفاق الدولة وفرض نطاق حوكمة أفضل ومتابعة أرشد لأداء الحكومة واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريب والتعليم والخدمات الصحية .









وأضاف طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، ان وزارة الاتصالات تساند كل الوزارات الاخرى من أجل بناء مصر الرقمية التي نتطلع لها ".









وتابع عمرو طلعت :" موقع رئاسة الجمهورية يعتبر نقلة نوعية لمؤسسة الرئاسة المصرية كي تصبح في مصاف المؤسسات العالمية ".









وأكمل الوزير :" موقع رئاسة الجمهورية يسجل كل الاحداث وفعاليات مؤسسة الرئاسة بكافة أشكالها منذ عام 2014 في سجل كامل لمشروعات الدولة المصرية ".









ولفت عمرو طلعت :" رئيس الوزراء تحدث عن مشروع مصر الرقمية الذي يتضمن تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين وبدأنا مشروعا تجريبيا في بورسعيد وأطلقنا حزمة بـ 30 خدمة العام الماضي".