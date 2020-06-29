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وزير الاتصالات: نحتل المركز الثالث إفريقيا في سرعة الإنترنت

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:17 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ترتيب مصر من حيث سرعة الإنترنت أفريقيا كان يتراوح 40 من 43 وحاليا تشغل المركز الثاني أو الثالث؛ مرددا:  «لولا تطوير خطة تطوير شبكة الإنترنت ما أمكن للشبكة أن تتحمل أزمة فيروس كورونا».

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد عن إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية قال:  «إن الموقع يعتبر نقلة نوعية، ويعد مرجعا تاريخيا وعلميا لكل الباحثين، فضلا عن كافة المشروعات التي نفذت في مصر خلال السنوات الماضية، وأخبار الرئاسة».

وأشار طلعت، إلى أن الموقع يقدم خدماته باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، فضلا عن خدمة البث المباشر. 
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