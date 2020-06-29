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رياضة

إنبى يجرى مسحة ثالثة للاعبي الفريق والجهاز الفنى بعد ظهور إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:18 م
إنبى
إنبى
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محمد رشاد
قرر مسئولى إنبى إجراء مسحة ثالثة للاعبى الفريق الكروى و الجهاز الفنى و الإداراى و العمال عقب ظهور حالة جديدة إيجابية بفيروس كورونا خلال المسحة الثانية التى أجريت مؤخرا خاصة وأن هناك حالة من القلق والخوف تسيطر على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري بالنادي، في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالفريق.
 
وكشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن وجود حالة واحدة مصابة بكورونا فى الفريق البترولى لأحد اللاعبين، بعد المسحة الثانية التى أجراها النادى البترولى، ليصل مجموع الحالات فى النادى البترولى إلى 5، موضحا أنه تم عزل الحالة الجديدة مع المتابعة الدورية 
 والحصول على بروتوكول العلاج للتعافى من فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
 
وأوضح مدير الكرة بإنبى أن الفريق البترولى سيبدأ التدريب مساء اليوم، بعد الخضوع أمس، الأحد، لمسحة كورونا الثانية بجانب القياسات فسيولوجية من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الصحية والبدنية، تمهيدًا لتنفيذ برنامج التدريبات الجماعية بداية من اليوم، الإثنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد 10 وحدات تدريبية للفريق البترولى بعد تلك القياسات، ويخضع اللاعبون لتدريب على فترتين فى يومين ثم التدريب على فترة واحدة فى اليوم الثالث.

وعن كيفية خضوع اللاعبين لتدريبات جماعية مع تجنب فيروس كورونا، قال حلمى طولان المدير الفنى للفريق: قررت تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات كل مجموعة يتولاها مدرب من الجهاز ويتم تبادل المجموعات مع الجهاز الفنى تباعًا مع الالتزام تمامًا بكافة الإجراءات الاحترازية بداية من الوصول إلى الملعب لحين مغادرته مباشرة بعد نهاية التدريب".
 
وعن حالة المصابين بفيروس كورونا بالفريق البترولى قال طولان، إنه يتابع على مدار اليوم حالتهم من خلال الاتصال الهاتفى مع المتابعة الدورية لهم من جانب الجهاز الطبي للفريق، حيث يخضع المصابون لبروتوكول العلاج المنزلى، بعد اكتشاف 4 حالات داخل الفريق فى المسحة الأولى التي أجراها البترولى استعدادا لعودة النشاط الكروي ثم حالة جديدة بالمسحة الثانية.
 
فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الأندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.
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