سامح شكري: سد النهضة الإثيوبي يهدد حياة الملايين في مصر والسودان

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هدف مصر في المفاوضات بخصوص سد النهضة هو الوصول إلى اتفاق منصف وعادل، موضحا أنه لو تعرضت إثيوبيا لأي مكروه سيعرض السودان ومصر إلى خطر كبير.





وأضاف شكري خلال كلمته في مجلس الأمن بخصوص سد النهضة، أنه على إثيوبيا أن تقلل مخاطر السد على مصر والسودان؛ حيث أن سد النهضة الإثيوبي يهدد رفاهية ووجود الملايين في مصر والسودان، وما نريده هو اتفاق عادل بشأن السد.





وأشار إلى أنه لابد من وجود آلية لفض النزاعات بشأن سد النهضة.





وأوضح شكري، أن عدم وجود اتفاق بخصوص سد النهضة يزيد النزاعات في المنطقة.







