سامح شكري: مصر تتعامل بحسن نية في ملف سد النهضة.. وكان هناك اتفاق عادل ومنصف رفضت إثيوبيا التوقيع عليه

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر وقعت على اتفاق بالأحرف الأولى في مباحثات الولايات المتحدة حول سد النهضة ورفضت إثيوبيا التوقيع عليه في اللحظات الأخيرة.





وأضاف شكري في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة:" مصر تتعامل بحسن نية في مفاوضات سد النهضة وكان هناك اتفاق منصف وعادل للأطراف للتوقيع عليه ".









وتابع سامح شكري:" انطلاقا من رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة شاركنا في الجولة الأخيرة في المفاوضات التي عقدت بدعوة من السودان".







