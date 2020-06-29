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أخبار البلد

سامح شكري: لن نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي.. ولجأنا لمجلس الأمن لمنع الاضطرابات في المنطقة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:44 م
الوزير سامح شكري
الوزير سامح شكري خلال الإفادة
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محمد وديع
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها المائي، مشيرا إلى أننا لجأنا لمجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة. 

وأضاف وزير الخارجية، أثناء كلمته مساء اليوم، الإثنين، أمام جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، عبر الفيديو كونفرانس، أن سد النهضة يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.

وطالب وزير الخارجية، مجلس الأمن الدولي، باحتواء أزمة السد حتى لا تزيد اضطرابات المنطقة، مؤكدا أن مصر تهدف من خلال المفاوضات إلى التوصل لاتفاق منصف وعادل، لتقليل مخاطر السد على مصر والسودان

وشدد وزير الخارجية، على أن هناك تهديدا للأمن الإنساني للمصريين ويساهم في الهجرة غير الشرعية وزيادة مخاطر التنوع البيولوجي وزيادة معدلات البطالة وينتج عنه مخاطر سياسية.

وأوضح وزير الخارجية، أن الدفاع عن المصالح المصرية أمر حتمي ولذلك لابد من إبرام الاتفاق، وتقدمت مصر بمشروع قرار ينص على دعوة الدول الثلاث لإبرام اتفاق حول سد النهضة خلال أسبوعين، من أجل الوصول لحفظ الأمن الدولي.
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