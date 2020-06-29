سامح شكري: لن نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي.. ولجأنا لمجلس الأمن لمنع الاضطرابات في المنطقة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها المائي، مشيرا إلى أننا لجأنا لمجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة.





وأضاف وزير الخارجية، أثناء كلمته مساء اليوم، الإثنين، أمام جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، عبر الفيديو كونفرانس، أن سد النهضة يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.





وطالب وزير الخارجية، مجلس الأمن الدولي، باحتواء أزمة السد حتى لا تزيد اضطرابات المنطقة، مؤكدا أن مصر تهدف من خلال المفاوضات إلى التوصل لاتفاق منصف وعادل، لتقليل مخاطر السد على مصر والسودان





وشدد وزير الخارجية، على أن هناك تهديدا للأمن الإنساني للمصريين ويساهم في الهجرة غير الشرعية وزيادة مخاطر التنوع البيولوجي وزيادة معدلات البطالة وينتج عنه مخاطر سياسية.



