وكيل حقوق إنسان البرلمان تشيد بتداول قضية سد النهضة أمام مجلس الأمن

أشادت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قضية سد النهضة ونجاح القيادة السياسية وجهودها المضنية لجذب انتباه مجلس الأمن واقتناعه بوجهة نظر مصر في خطورة تلك القضية، وهو ما أدى إلى تداول تلك القضية الهامة الآن في جلسة لمجلس الأمن التى تسعى مصر من خلالها للدفاع عن موقفها والمطالبة بالتواصل لاتفاق وحل يرضى الأطراف الثلاثة.





وأضافت " مارجريت عازر " أن القيادة السياسية المصرية بذلت جهود كبيرة وحشد دولى كبير لدعم هذه القضية الهامة للوصول إلى اتفاق عادل لحلها، مضيفة أن استجابة مجلس الأمن لطلب مصر بتناول مجلس الأمن لموضوع سد النهضة بمشاركة مصر فى جلسة المجلس ، يأتي في إطار جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التي لا تتوقف لحل هذه الأزمة بالتفاوض والعدل .





كما أشادت النائبة مارجريت عازر بكلمة سامح شكرى وزير الخارجية أمام جلسة مجلس الأمن بشأن هذه القضية ، التى طالب فيها بحماية حقوق الشعب المصرى من المياه ، قائلًا أن قضية سد النهضة لها تبعات مهولة على الشعب المصرى تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه القضية، مؤكدًا أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ 100 مليون مصرى وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد فى هذه الأزمة.