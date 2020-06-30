بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تواجدها فى صالون تجميل المصفف كريم زناتي.
تألقت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بانه مزين بالدوائر ذات اللون الأبيض، مما كشف عن أناقتها وذوقها الرفيع.
اقرأ إيضا ..
وانتعلت رانيا يوسف حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأحمر، وتزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات العصرية ذات اللون الذهبى، مامنحها إطلالة متكاملة.
أما من ناحية الجمالية، لفتت رانيا يوسف الأنظار بمكياجها الصاخب الذى ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة من أنامل المصفف كريم زناتي.