الحكومة تسدد 20 مليار دولار في 5 أشهر.. وخبير: ثقة المؤسسات الدولية وجدارتها ظهرت بدلائل ملموسة

في ذكرى 30 يونيو.. الاقتصاد المصري يعبر عن قوته بسداد 20 مليار دولار للمؤسسات الدولية

مصر تسدد 700 مليون دولار لنادي باريس.. و5.55 مليار إجمالي المستحقات





نجحت الحكومة في سداد 20 مليار دولار على مدار الـ4 أشهر السابقة، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومع أوائل يونيو الجاري استطاع البنك المركزي المصري سداد 700 مليون دولار في صورة القسط الثاني لدول نادي باريس.





1.4 مليار دولار سنويا



وتسدد مصر كل عام مبلغ 1.4 مليار دولار يتم دفعها عبر قسطين بواقع 700 مليون دولار لكل منها، يبدأ أولها خلال شهر يناير من كل عام وكذلك في شهر يونيو أيضا.

بحسب آخر تقارير صادر عن البنك المركزي المصري بصفته الجهة المعنية بملف الدين العام الخارجي، والذي سجل في الربع الثاني من السنة المالية الجارية نحو 112.7 مليار دولار بنسبة 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

الحدود الآمنة للدين الخارجي



رغم ارتفاع فاتورة الدين العام الخارجي، بمقدار 16.1 مليار دولار بالمقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي؛ إلا أن البنك المركزي المصري اعلن ان تلك النسبة مازالت في الحدود الآمنة.

ويبلغ إجمالي مديونية مصر لدول نادي باريس حتي نهاية الربع المالي الثاني من العام الجاري نحو 5.55 مليار دولار؛ ضمن القروض الثنائية التي تبلغ 10.3 مليار دولار.

وسددت مصر في الربع الثاني من العام المالي الجاري نحو 3.205مليار دولار ضمن أقساط الديون المسددة.

ماذا يعني سداد الديون الخارجية؟



أشاد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بما أعلنته الحكومة بسداد نحو ٢٠ مليار دولار خلال الشهور الأخيرة للمؤسسات الدولية.

وقال "ابوزيد" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن خروج تلك التقارير في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد العالمي بأزمة وكارثة عالمية، يؤكد أن مصر قادرة على سداد كافة التزاماتها الخارجية برغم تلك الأحداث وهو ما يعني قوة اقتصادها ونموه.



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