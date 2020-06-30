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رياضة

في حال عودة الدوري .. الأهلي يلاقي إنبي والزمالك مع المصري .. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:04 ص
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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حسن العمدة

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن بطولة الدوري المصري ستعود فى شهر أغسطس وستبدأ بالمباريات المؤجلة. 

وقال سلطان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الدوري يعود بالمؤجلات 7 و8 أغسطس، وهو الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري، واستئناف المباريات 11 و 12 أغسطس".

وأضاف: "اجتماع الاتحاد الأفريقي غدا سيحدد بشكل كبير مواعيد المباريات إلى جانب الأجندة الدولية".

واعلنت اللجنة الخماسية عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن الجدول في وقت لاحق.

وقد حددت اللجنة الخماسية يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد استئناف المسابقة بناء على ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل من مواعيد خاصة ببطولاته.

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