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فن

أخبار الفن.. حقيقة اعتزال عبلة كامل.. موقف محرج لـ شريف منير مع زوجته.. أحدث ظهور لـ روبي من داخل عيادة تجميل

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:13 ص
روبى
روبى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


أثارت الفنانة عبلة كامل حالة من الجدل الواسع على مدار اليومين الماضيين بسبب بعض الانباء التى تفيد باعتزالها التمثيل فى حين هناك بعض الاخبار الاخرى التى تكذب الخبر وتؤكد أنها لم تقرر الاعتزال. 


نشر الدكتور مجدي الفار طبيب التجميل صورة مع الفنانة روبى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك في أحدث ظهور لها ويبدو انها خضعت الى بعض عمليات التجميل. 


نشر المخرج عمرو سلامة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن ازمة الفنان يوسف الشريف الذى عبر فيه عن رفضه التام لتقديم اعمال بها مشاهد ساخنة. 


كشف الفنان شريف منير عن مفارقة غريبة تعرض لها مع زوجته أثناء تصويره مسلسل "ونحب تانى ليه" والذى عرض فى رمضان الماضى.
 

كشف الفنان شريف منير عن سبب عدم مشاركته فى مسلسل "الاختيار" الذى كان من المفترض ان يقدم فيه دور قائد الفرقة 103 رامى حسانين الذى قدمه الفنان احمد صلاح حسنى بعد ذلك.
 

نفى مصدر مقرب من الفنانة عبلة كامل قرار اعتزالها نهائيا التمثيل وهو الامر الذى اشيع فى الايام الماضية وأثار حالة من الجدل الواسع حول مدى صحة الخبر. 
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