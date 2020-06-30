وزير الاتصالات: أكثر من 40 شابا وشابة شاركوا في تأسيس موقع رئاسة الجمهورية.. فيديو

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفنا منذ سنة ونصف بإنشاء موقع لرئاسة الجمهورية، موضحا أن من قام بالعمل علي هذا الموقع؛ اكثر من 40 شابا وشابة من المركز الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية.





وأضاف عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن صعوبة العمل كانت في جمع المادة العلمية والإخبارية وتصنيفها وتبويبها ووضعها علي الموقع .





وأوضح عمرو طلعت ، أن الموقع يهمه جدا دقة المعلومة وتاريخها الصحيح ، واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دقة المعلومات ، وسرد وقائع التاريخ دون أي تحريف.





ونوه إلى أن الموقع يتضمن سجلا كامل لمشروعات الدولة المصرية التي تم تنفيذها خلال الـ6 سنوات السابقة حسب التسلسل التاريخي .





واكمل تصريحاته، أن الموقع سيقوم بعمل بث مباشر لأي مناسبة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر 3 لغات، وهذا يساعد كل مهتم بالشأن المصري بان يقوم بمتابعتها من أي مكان في العالم.