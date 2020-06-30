ضبط طن مقطعات دواجن فاسدة في الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





وأسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، لحيازته 1,100 طن "مقطعات دواجن"، غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، طبقًا لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.