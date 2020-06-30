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حوادث

ضبط طن مقطعات دواجن فاسدة في الجيزة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:03 ص
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، لحيازته 1,100 طن "مقطعات دواجن"، غير صالحة للإستهلاك  لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، طبقًا لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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