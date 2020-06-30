لدي هدف مع ذئاب الجبل.. عماد النحاس يعلق على مفاوضات انتقاله لتدريب بيراميدز

علق عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على حقيقة انتقاله لتدريب فريق نادي بيراميدز في الفترة المقبلة.









وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بيراميدز لم يتفاوض معي سواء رسميًا أو شفهيًا ، أحترم تعاقدي مع نادي المقاولون العرب ولدينا هدف لتحقيقه مع ذئاب الجبل".









وأضاف "المسحات الطبية أثبتت سلامة جميع اللاعبين في المقاولون العرب".







