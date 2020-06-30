AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لدي هدف مع ذئاب الجبل.. عماد النحاس يعلق على مفاوضات انتقاله لتدريب بيراميدز

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:14 ص
عماد النحاس
عماد النحاس
Advertisements
محمد رشاد
علق عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على حقيقة انتقاله لتدريب فريق نادي بيراميدز في الفترة المقبلة.


وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بيراميدز لم يتفاوض معي سواء رسميًا أو شفهيًا ، أحترم تعاقدي مع نادي المقاولون العرب ولدينا هدف لتحقيقه مع ذئاب الجبل".


وأضاف "المسحات الطبية أثبتت سلامة جميع اللاعبين في المقاولون العرب".


وأردف عماد النحاس :" لا يوجد بند في عقدي حول هذا الشأن وأركز مع ذئاب الجبل ، ونستعد لعودة الدوري وجلسة اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز كانت مثمرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يتولى عماد النحاس تدريب بيراميدز؟.. المقاولون العرب يكشف الحقيقة

المقاولون لـ صدى البلد: قرار الدولة بعودة الدوري صائب.. ولدينا طموح في الحفاظ على الوصافة

المقاولون العرب: حالة لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة ورحيل طاهر محمد سيتم بشكل نهائي

اليوم.. لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني يخضعون للمسحة الثانية للكشف عن كورونا

النحاس: من الوارد انتقال صالح جمعة لصفوف المقاولون العرب

الذئاب تتحفز للدوري .. سلبية المسحة الثانية لجميع أعضاء فريق المقاولون العرب

ترشيحاتنا

كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر

محمود الخطيب يتخطي فايلر ويطالب باستمرار "أزارو" في الأهلي .. فيديو

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على توقيع دونجا لنادي الزمالك..فيديو

سد النهضة في مجلس الأمن| جنوب أفريقيا: لن نقبل بأي خطوة أحادية أو ضرر للدول الثلاث

في حال عودة الدوري .. الأهلي يلاقي إنبي والزمالك مع المصري .. فيديو

أول تعليق من دونجا بعد أنباء تعاقده مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة