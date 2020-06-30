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رياضة

إبراهيم سعيد: صبغة شعري سبب عدم مشاركتي مع إيفرتون أمام ليفربول.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:24 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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حسن العمدة
أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن علاقته مع نادي إيفرتون جيدة للغاية حتى الآن، مشددًا على أنهم يتذكرونه حتي الآن رغم تجربته القصيرة فى الدوري الإنجليزي.


وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "علاقتي بجماهير إيفرتون جيدة حتي الآن، واللعب فى الدوري الإنجليزي فى بداية الألفية كان صعبا للغاية، ولم أحصل على فرصتي مع الفريق الإنجليزي".

 
وأضاف: "تجربتي مع إيفرتون على الرغم من أنها قصيرة إلا أنها صنعت لي اسما كبيرا، وطريقة اللعب فى الدوري الإنجليزي تطورت كثيرًا عن الماضي".


وتابع: "لولا صبغة شعري باللون الأحمر لحصلت على فرصة المشاركة مع إيفرتون فى مباراة ليفربول".
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