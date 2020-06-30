إبراهيم سعيد: صبغة شعري سبب عدم مشاركتي مع إيفرتون أمام ليفربول.. فيديو

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إبراهيم سعيد

، نجم منتخب مصر السابق، أن علاقته مع نادي إيفرتون جيدة للغاية حتى الآن، مشددًا على أنهم يتذكرونه حتي الآن رغم تجربته القصيرة فى الدوري الإنجليزي.