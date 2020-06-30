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أخبار العالم

رئيس فنزويلا يمنح سفيرة الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة البلاد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، عن مهلة لمدة 72 ساعة، لمغادرة سفيرة الاتحاد الأوروبي لبلاده. 

ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده لإجراء استفتاء شعبي حول بقائه في السلطة أو التنحي عنها عام 2022، في حال تم جمع تواقيع كافية لصالح هذا الاستفتاء.

وقال مادورو في كلمة له يوم الأربعاء: "سيكون من الممكن اعتبارا من 10 يناير 2022 البدء بجمع التواقيع بشأن إجراء الاستفتاء على تجريد الرئيس مادورو من صلاحياته".

وأشار مادورو إلى أن الدستور الفنزويلي يتيح إمكانية لإجراء مثل هذا الاستفتاء عقب انقضاء نصف الولاية الرئاسية في حال توفر عدد كاف من توقيعات المواطنين لصالح الاستفتاء.

يذكر أنه جرى تنصيب مادورو رئيسا لفنزويلا لولاية جديدة في 10 يناير 2019 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2018، التي جرت وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها.
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