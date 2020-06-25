رئيس فنزويلا يعلن استعداده لإجراء استفتاء حول بقائه في السلطة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده لإجراء استفتاء شعبي حول بقائه في السلطة أو التنحي عنها عام 2022، في حال تم جمع تواقيع كافية لصالح هذا الاستفتاء.





قال مادورو في كلمة له يوم الأربعاء: "سيكون من الممكن اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني 2022 البدء بجمع التواقيع بشأن إجراء الاستفتاء على تجريد الرئيس مادورو من صلاحياته".





أشار مادورو إلى أن الدستور الفنزويلي يتيح إمكانية لإجراء مثل هذا الاستفتاء عقب انقضاء نصف الولاية الرئاسية في حال توفر عدد كاف من توقيعات المواطنين لصالح الاستفتاء.



