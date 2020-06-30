محافظة الإسكندرية: السيطرة على حريق مستشفى أجيال دون خسائر بشرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن السيطرة على الحريق الذي شب بمستشفى أجيال للولادة بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية دون خسائر بشرية.





وذكرت المحافظة، في بيان، إن غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارًا يفيد بوجود حريق فى مستشفى أجيال بشارع الفريد ليان برشدي.





وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتحرك للتعامل مع الحادث و تم الدفع بـ ٦ سيارات إطفاء و ٨ سيارات إسعاف.

كما تم الدفع بسيارة حضانة أطفال حرصًا على سلامة الأطفال الموجودة بالمستشفى حيث كان يتواجد ٤ أطفال داخل الحضانات وتم إخلاؤهم والسيطرة التامة على الحريق دون حدوث أي خسائر بشرية.



