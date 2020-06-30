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حوادث

محافظة الإسكندرية: السيطرة على حريق مستشفى أجيال دون خسائر بشرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:27 ص
حريق
حريق
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أحمد بسيوني
أعلنت محافظة الإسكندرية عن السيطرة على الحريق الذي شب بمستشفى أجيال للولادة بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية دون خسائر بشرية. 

وذكرت المحافظة، في بيان، إن غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارًا يفيد بوجود حريق فى مستشفى أجيال بشارع الفريد ليان برشدي. 

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتحرك للتعامل مع الحادث و تم الدفع بـ ٦ سيارات إطفاء و ٨ سيارات إسعاف.
 
كما تم الدفع بسيارة حضانة أطفال حرصًا على سلامة الأطفال الموجودة بالمستشفى حيث كان يتواجد ٤ أطفال داخل الحضانات وتم إخلاؤهم والسيطرة التامة على الحريق دون حدوث أي خسائر بشرية.   

وتم توزيع الأطفال الرضع على عدد من المستشفيات،  والاطمئنان على حالتهم، وجار المتابعة و التحقيق من خلال الجهات المعنية للوقوف علي أسباب الحريق.
محافظة الإسكندرية: السيطرة على حريق مستشفى أجيال دون خسائر بشرية
محافظة الإسكندرية: السيطرة على حريق مستشفى أجيال دون خسائر بشرية
محافظة الإسكندرية: السيطرة على حريق مستشفى أجيال دون خسائر بشرية
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