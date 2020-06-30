لتوضيح الأمور.. مرتضى منصور يقرر عقد اجتماع مع رموز الزمالك وأصحاب الجروبات

يعقد المستشار مرتضى منصور اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل، في صالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي.





وتقرر أن يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجه.









أعلن أحمد جمال مذيع قناة الزمالك أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنهى إجراءات ضم لاعب من العيار الثقيل سيكون بمثابة فرحة كبيرة من قبل جماهير الزمالك بمجرد الإعلان عنه.





ونشر اللاعب نبيل عماد دونجا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة جديدة له وذلك بعد الأنباء المؤكدة عن تعاقده رسميا مع الزمالك.



