AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

30 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:21 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  شخصية اليوم 30 في علم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 30 يونيو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بموهبة اجتماعية، ورغبة في الانفتاح على العالم.. لديك أيضا روح طموح وحساسية شديدة.. وقد تعاني في حياتك الخاصة من بعض الاضطراب.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

نصيحة الأبراج لمواليد 31 مايو

استغل الفرصة .. نصائح الأبراج لمواليد 7 يونيو وفقا لأرقام الفلك

21 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

28 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل زيادة سرعة الإنترنت في مصر..فيديو

مدرب وطني..سيناريو جديد في الأهلي بسبب السويسري رينيه فايلر

تبريرات مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن: من حقنا أن نحتفل بالمياه ونبني سد النهضة

سيدة حامل تتفاجأ بشبح يتسلل نحو سريرها .. فيديو

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

أعراض إصابة الإنسان بـ تلف الرئة.. إليك طرق الوقاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بـ لوك جديد .. هنادى مهنا تفاجئ متابعيها على الإنستجرام

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة