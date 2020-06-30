30 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شخصية اليوم 30 في علم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 30 يونيو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بموهبة اجتماعية، ورغبة في الانفتاح على العالم.. لديك أيضا روح طموح وحساسية شديدة.. وقد تعاني في حياتك الخاصة من بعض الاضطراب.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.