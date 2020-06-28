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مرأة

28 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:04 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة؛ قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.


قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  شخصية اليوم 28 في علم الأرقام.


إذا كنت مولودا في يوم 28 يونيو؛ فإن ذلك يعني أن لديك روح تجديد وتتمتع بشخصية جذابة وطبيعة طموحة ومحاربة.. أنت تتمتع أيضا بموهبة تنظيمية وابتكارية مذهلة وفي أغلب الأحيان تتصرف بإيجابية وبطريقة فعالة.


نصيحة:

في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر أيضا لباقة ودبلوماسية في التعامل.

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