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منوعات

شاهد.. أغرب حالة ولادة في العالم .. صور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أثارت الطفلة الأيرلندية الجدل في الأوساط الطبية بعد ولادتها بساعات في أيرلندا بعد أن نشر الطبيب صورة لها بعد الولادة بساعة و هي تظهر بشعر كثيف و طويل . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الطبيب اندهش من كثافة و طول شعر الصغيرة التي لم تكن واضحة المعالم أثناء تصويرها داخل الرحم في فترة الحمل . 

أشار الطبيب إلى ان الكتلة المعتمة التي كان يراها في رحم أليكساندرا البالغة من العمر 21 عام ، والدتها كانت شعرها بعدما حيرت الجميع في في البداية . 

أوضحت التقارير الطبية ان الطفلة ميا الأيرلندية ولدت ببصيلات شعر قوية و ناعمة و كأنها لطفلة عمرها 3 سنوات ، فدهش الجميع من ذلك الشيء . 

جدير بالذكر أن الطبيب أثناء الشهور الاخيرة لحمل والدتها اخبرها أنه قلق من تلك الكتلة السوداء في بطنها و ظن انها ورم و لم يكن يدري أنه شعر ميا إبنتها ، و خاصة ان أبناء ألكسندرا ولدوا بشعر خفيف للغاية يكاد يكون غير موجود . 
شاهد.. أغرب حالة ولادة في العالم .. صور
شاهد.. أغرب حالة ولادة في العالم .. صور
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