شاهد.. أغرب حالة ولادة في العالم .. صور





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الطبيب اندهش من كثافة و طول شعر الصغيرة التي لم تكن واضحة المعالم أثناء تصويرها داخل الرحم في فترة الحمل .





أشار الطبيب إلى ان الكتلة المعتمة التي كان يراها في رحم أليكساندرا البالغة من العمر 21 عام ، والدتها كانت شعرها بعدما حيرت الجميع في في البداية .





أوضحت التقارير الطبية ان الطفلة ميا الأيرلندية ولدت ببصيلات شعر قوية و ناعمة و كأنها لطفلة عمرها 3 سنوات ، فدهش الجميع من ذلك الشيء .





جدير بالذكر أن الطبيب أثناء الشهور الاخيرة لحمل والدتها اخبرها أنه قلق من تلك الكتلة السوداء في بطنها و ظن انها ورم و لم يكن يدري أنه شعر ميا إبنتها ، و خاصة ان أبناء ألكسندرا ولدوا بشعر خفيف للغاية يكاد يكون غير موجود .

أثارت الطفلة الأيرلندية الجدل في الأوساط الطبية بعد ولادتها بساعات في أيرلندا بعد أن نشر الطبيب صورة لها بعد الولادة بساعة و هي تظهر بشعر كثيف و طويل .