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أخبار العالم

منذ ظهور الوباء.. كاليفورنيا الأمريكية تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ظهور الوباء. 

وقالت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه تم تسجيل 7418 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية. 

وأعلن حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إغلاق النوادي الرياضية، ودور السينما، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" مرة أخرى. 

ومن ناحية أخرى، كشف المسئولون في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الاثنين، أن الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال أسبوع واحد، جاء بسبب الشباب، والتجمعات بينهم التي شهدتها الأيام الماضية. 

وأكد عمدة الولاية وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية أن فتح الاقتصاد ليس السبب في ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى. 
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