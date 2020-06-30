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أخبار العالم

بسبب كورونا.. ولاية أريزونا الأمريكية تغلق النوادي الرياضية ودور السينما

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إغلاق النوادي الرياضية، ودور السينما، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" مرة أخرى. 


ومن ناحية أخرى، كشف المسئولون في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الاثنين، أن الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال أسبوع واحد، جاء بسبب الشباب، والتجمعات بينهم التي شهدتها الأيام الماضية. 


وأكد عمدة الولاية وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية أن فتح الاقتصاد ليس السبب في ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى. 


وأضاف أن الفئة العمرية من 24 إلى 34 عامًا كانت "حتى الآن" المتسببة في زيادة الأرقام اليومية.


وأبلغت الولاية عما مجموعه 141،075 حالة إصابة بكوفيد19 حتى الأحد، بارتفاع بنسبة 6.4 ٪ عن اليوم السابق، مقارنة بمتوسط ​​زيادة بنسبة 5.1 ٪ في الأيام السبعة السابقة.
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