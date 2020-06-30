شاهد .. لحظة اشتعال النيران في 3 آلاف سيارة جديدة بالكويت

شهد أحد مخازن ميناء عبدالله بالكويت، اشتعال النيران في كميات ضخمة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة .





وتوجهت مراكز الإطفاء للتعامل مع الحريق والذي امتد الى منطقة تبلغ مساحتها 125 ألف متر مربع .









وحسب تصريحات الفريق خالد المكراد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الكويتية فإن الرياح النشطة واندلاع الحريق في منطقة مكشوفة صعب العمل على رجال الإطفاء ومازالوا يواصلون جهودهم للسيطرة على الحريق .





ويخشى المدير العام للإطفاء من نشاط الرياح وزيادة سرعتها خلال الساعات المقبلة حتي يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق .



