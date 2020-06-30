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أخبار العالم

شاهد .. لحظة اشتعال النيران في 3 آلاف سيارة جديدة بالكويت

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:55 ص
لحظة الحريق
لحظة الحريق
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اخبار العالم
شهد أحد مخازن ميناء عبدالله بالكويت، اشتعال النيران في كميات ضخمة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة . 

وتوجهت مراكز الإطفاء للتعامل مع الحريق والذي امتد الى منطقة تبلغ مساحتها 125 ألف متر مربع .


وحسب تصريحات الفريق خالد المكراد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الكويتية فإن الرياح النشطة واندلاع الحريق في منطقة مكشوفة صعب العمل على رجال الإطفاء ومازالوا يواصلون جهودهم للسيطرة على الحريق . 

ويخشى المدير العام للإطفاء من نشاط الرياح وزيادة سرعتها خلال الساعات المقبلة حتي يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق .

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