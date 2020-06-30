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أخبار العالم

تسريبات مكالمات ترامب.. وصف ميركل بـ الغبية.. وماي بـ الضعيفة.. وتنمَّر على ماكرون

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن فحوى المكالمات الهاتفية التي جمعت الرئيس دونالد ترامب، وعددا كبيرا من قادة العالم بما فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغيره من القادة. 

وقالت التسريبات إن احترام ترامب للرئيس الروسي الزائد خلال المكالمات بينهما، جعل الخوف يدب بين الإدارة الأمريكية، وخاصة مع وجود تقارير حول مساعدة روسيا لحركة طالبان في استهداف الجنود الأمريكيين. 

وأشارت التسريبات إلى اعتياد ترامب على مضايقة عدد من حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي وصفها بالغبية، ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي التي وصفها بالضعف وافتقاد الشجاعة في التعامل مع البريكست. 

وأضافت أن ترامب اعتاد خلال مكالمته مع بوتين وأردوغان، في الحديث بشكل سيئ عن الرؤساء السابقين أوباما وبوش الابن. 

وذكرت أن ترامب مارس التنمر ضد عدد من القادة الآخرين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وغيرهم، حيث ناقشهم بطريقة مليئة بالعدوانية والعداء. 

كما كشفت التسريبات عن أن أكثر رؤساء العالم حديثا (هاتفيا) مع ترامب، هما رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. 
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