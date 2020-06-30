يوم الشعب العظيم.. نقيب المحامين يهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

وصف نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، يوم ذكرى ثورة 30 يونيو بـ"يوم الشعب العظيم"، مهنئا جموع المصريين بتلك الذكرى المجيدة.





وقال نقيب المحامين - في بيان صادر عن نقابة المحامين - "خالص التهاني لمصر والمصريين بيوم الشعب العظيم..يوم الثلاثين من يونيو سنة 2013، يوم بالغ الأهمية والخطورة في تاريخ مصر والمصريين، وأن مشهده يومها كان مشهدا عظيما ليس له مثيل في تاريخ الأمم والدول والشعوب، لم يحدث أن خرج نحو 34 مليونا في يوم واحد ليقولوا لا بينما احتشد المصريون في كل ربع ومكان، من شمال مصر إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، ليقولا «لا» لحكم الإخوان هو «يوم الشعب» ".





وأضاف البيان أن مؤسسات مصر الكبرى، وأضلاعها الثلاثة الجيش، والأزهر، والكنيسة تضافرت في هذا اليوم المشهود، فلو لم يخرج المصريون بهذا التعداد الهائل، في هذا اليوم المشهود الذي تابعه العالم كله من خلال التلفاز وعلى موجات الأثير؛ لما أمكن لأضلاع الدولة تحقيق ما تحقق، وهو الذي عليه تحدد تاريخ مصر، وهو الذي أغلق على المتربصين بالدولة المصرية، وأثبت للعالم أن اليوم «يوم الشعب».. وهو الأصيل صاحب الكلمة التي يعنو لها الجميع، حاكمين ومحكومين، فهو وحده الذي يضفي الشرعية، وهو وحده الذي يملك سحبها، بلا تعقيب .





وأشار إلى أن هذا اليوم العظيم: «يوم الشعب»، لم يجيء مفصولا عن مقدمات سببته وأفضت إليه، ولا منفصلا عن التداعيات التي أعقبته وحمت مصر من مصير تعس، لتسترد آمالها الكبرى واستكمال بناء مصر الحديثة كما ينبغي أن يكون و مصر صنعت في 7 أعوام وأنجزت أعمالا تستغرق قرونا، لتعود مصر لتتبوأ مكانتها المستحقة ولترتفع راياتها خفاقة في العالمين.



