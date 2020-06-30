AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يوم الشعب العظيم.. نقيب المحامين يهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:32 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
Advertisements
أ ش أ
وصف نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، يوم ذكرى ثورة 30 يونيو بـ"يوم الشعب العظيم"، مهنئا جموع المصريين بتلك الذكرى المجيدة.

وقال نقيب المحامين - في بيان صادر عن نقابة المحامين - "خالص التهاني لمصر والمصريين بيوم الشعب العظيم..يوم الثلاثين من يونيو سنة 2013، يوم بالغ الأهمية والخطورة في تاريخ مصر والمصريين، وأن مشهده يومها كان مشهدا عظيما ليس له مثيل في تاريخ الأمم والدول والشعوب، لم يحدث أن خرج نحو 34 مليونا في يوم واحد ليقولوا لا بينما احتشد المصريون في كل ربع ومكان، من شمال مصر إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، ليقولا «لا» لحكم الإخوان هو «يوم الشعب» ".

وأضاف البيان أن مؤسسات مصر الكبرى، وأضلاعها الثلاثة الجيش، والأزهر، والكنيسة تضافرت في هذا اليوم المشهود، فلو لم يخرج المصريون بهذا التعداد الهائل، في هذا اليوم المشهود الذي تابعه العالم كله من خلال التلفاز وعلى موجات الأثير؛ لما أمكن لأضلاع الدولة تحقيق ما تحقق، وهو الذي عليه تحدد تاريخ مصر، وهو الذي أغلق على المتربصين بالدولة المصرية، وأثبت للعالم أن اليوم «يوم الشعب».. وهو الأصيل صاحب الكلمة التي يعنو لها الجميع، حاكمين ومحكومين، فهو وحده الذي يضفي الشرعية، وهو وحده الذي يملك سحبها، بلا تعقيب .

وأشار إلى أن هذا اليوم العظيم: «يوم الشعب»، لم يجيء مفصولا عن مقدمات سببته وأفضت إليه، ولا منفصلا عن التداعيات التي أعقبته وحمت مصر من مصير تعس، لتسترد آمالها الكبرى واستكمال بناء مصر الحديثة كما ينبغي أن يكون و مصر صنعت في 7 أعوام وأنجزت أعمالا تستغرق قرونا، لتعود مصر لتتبوأ مكانتها المستحقة ولترتفع راياتها خفاقة في العالمين.

Advertisements

ترشيحاتنا

المسماري: ندرس خطوات تفويض القيادة العامة لإدارة المنشآت النفطية الليبية

يا كسوفي.. رد فعل صابرين على نشر وفاء الكيلاني فيديو لها من طفولتها

القاتل الصامت.. علاجات طبيعية لإدارة ارتفاع ضغط الدم

تسريبات مكالمات ترامب.. وصف ميركل بـ الغبية.. وماي بـ الضعيفة.. وتنمَّر على ماكرون

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على توقيع دونجا لنادي الزمالك..فيديو

رفضت إهانة الخطيب.. عبد الحميد حسن: الدرندلي سبب رحيلي عن قناة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه في المقدمة.. تعرف على أكثر السيارات مبيعا في مصر.. صور

بالدولار.. تعرف على سعر فستان أحلام فى أحدث جلسة تصوير

شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور