لقطة مذهلة.. رائد فضاء يلتقط صورة لليل والنهار سويًا

من موقعهم في محطة الفضاء الدولية، ينظر رواد الفضاء إلى كوكب الأرض بنظرة وعين مختلفة عن الجميع، فقد يتمكنوا من مشاهدة الكوكب في حالته المختلفة والذي لن تتاح الفرصة لمعظم الناس لرؤيته.









وقد تدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض على ارتفاع حوالي 250 ميلًا، مما يعني أن المحطة الفضائية تجري حوالي 16 رحلة حول الأرض كل يوم.









ومكن هذا الموقع المميز رائد فضاء تابعا لـ"ناسا" على متن محطة الفضاء الدولية، من التقاط صورة مذهلة تظهر الحدود بين الليل والنهار على الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.











وشارك هذه الصور المميزة لليل والنهار على كوكب الأرض على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقد حازت على الكثير من الإعجاب بهذا المنظر المثير.









ولكنها أثارت لغطا بين المستخدمين بأن الأرض مسطحة وليست مستديرة، ولكن ناسا أوضحت: "يستخدم العلماء اليوم الجيوديسيا، وهي علم قياس شكل الأرض وجاذبيتها ودورانها، الجيوديسيا توفر قياسات دقيقة تظهر أن الأرض مستديرة، باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأقمار الصناعية الأخرى، يمكن للعلماء قياس حجم الأرض وشكلها في حدود السنتيمتر الواحد".









وقالت: "تظهر الصور من الفضاء أيضًا أن الأرض مستديرة مثل القمر".