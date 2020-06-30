AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لقطة مذهلة.. رائد فضاء يلتقط صورة لليل والنهار سويًا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
من موقعهم في محطة الفضاء الدولية، ينظر رواد الفضاء إلى كوكب الأرض بنظرة وعين مختلفة عن الجميع، فقد يتمكنوا من مشاهدة الكوكب في حالته المختلفة والذي لن تتاح الفرصة لمعظم الناس لرؤيته.


وقد تدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض على ارتفاع حوالي 250 ميلًا، مما يعني أن المحطة الفضائية تجري حوالي 16 رحلة حول الأرض كل يوم.


ومكن هذا الموقع المميز رائد فضاء تابعا لـ"ناسا" على متن محطة الفضاء الدولية، من التقاط صورة مذهلة تظهر الحدود بين الليل والنهار على الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


وشارك هذه الصور المميزة لليل والنهار على كوكب الأرض على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقد حازت على الكثير من الإعجاب بهذا المنظر المثير.


ولكنها أثارت لغطا بين المستخدمين بأن الأرض مسطحة وليست مستديرة، ولكن ناسا أوضحت: "يستخدم العلماء اليوم الجيوديسيا، وهي علم قياس شكل الأرض وجاذبيتها ودورانها، الجيوديسيا توفر قياسات دقيقة تظهر أن الأرض مستديرة، باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأقمار الصناعية الأخرى، يمكن للعلماء قياس حجم الأرض وشكلها في حدود السنتيمتر الواحد".


وقالت: "تظهر الصور من الفضاء أيضًا أن الأرض مستديرة مثل القمر".
لقطة مذهلة.. رائد فضاء يلتقط صورة لليل والنهار سويًا
لقطة مذهلة.. رائد فضاء يلتقط صورة لليل والنهار سويًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق صاروخ سبيس إكس على متنه رائدا فضاء بنجاح .. فيديو

سبيس إكس تدخل التاريخ.. الكبسولة كرو دراجون تصل إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح

فيديوهات وصول الكبسولة كرو دراجون لمحطة الفضاء الدولية .. شاهد

هل تنتقل الفيروسات إلى الفضاء؟.. قصة أول نزلة برد خارج الكوكب

دوامة غامضة فوق المحيط الهادي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية في السعودية

عريس يامّاي.. في ذكرى رحيل نبيلة السيد قصة وفاتها المأساوية

مركز روسي: اكتشاف أكثر من 100 سلالة من فيروس كورونا في البلاد

لو عندك أرض زراعية وعايز تحولها مباني في القاهرة..اعرف الأوراق المطلوبة

غالبية المصابين بـ كورونا يتعافون سريعا.. بشرى من خبير مناعة

تخليو ده ابن غادة الصغير.. تعليق كوميدي من رامز جلال على صورة تجمعه بالفنانة ونجلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نورث.. صور

شيفروليه في المقدمة.. تعرف على أكثر السيارات مبيعا في مصر.. صور

بالدولار.. تعرف على سعر فستان أحلام فى أحدث جلسة تصوير