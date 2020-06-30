تعيين سعاد حتاتة وكيلا لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية

وكانت الدكتورة سعاد حتاتة لها دور كبير في قيادة الفرق الطبية داخل مستشفى قها المركزى والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث قادت ما يزيد عن 4 فرق طبية على مدار شهرين داخل الحجر ونجحت هي والفرق الطبية في تقديم كل أنواع الدعم للمرضي المصابين حتى التعافي والشفاء ومغادرة المستشفى.





وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية قد أصدر قرارا بتكليف الدكتور أحمد سعد خيامي للقيام بأعمال مدير مستشفى قها المركزى والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وتضمن القرار الذي حمل رقم 2200 لسنة 2020 أنه بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وعلى ما عرضه مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية تم تكليف الدكتور أحمد سعد خيامي بالقيام بأعمال مدير مستشفى قها المركزي والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لمدة 3 أشهر.





وتابع القرار أنه يعاد تقييم ولصالح العمل ولحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية على أن تتضمن المادة الثانية من القرار بانه يلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

