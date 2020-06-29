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محافظات

أحمد سعد مديرا لمستشفى قها المركزى

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:51 م
مستشفى قها المركزى
مستشفى قها المركزى
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إبراهيم الهوارى
أصدر الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية  قرارا بتكليف الدكتور أحمد سعد خيامي للقيام بأعمال مدير مستشفى قها المركزى والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وتضمن القرار الذي حمل رقم 2200 لسنة 2020 أنه بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وعلى ما عرضه مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية تم تكليف الدكتور أحمد سعد خيامي بالقيام بأعمال مدير مستشفى قها المركزي والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لمدة 3 أشهر.

وتابع القرار أنه يعاد تقييم ولصالح العمل ولحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية على أن تتضمن المادة الثانية من القرار بانه يلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

من ناحية اخرى اعلنت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي خروج 4 حالات من فيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى لاستكمال علاجهم بالمرحلة الثانية بمنازلهم.

واشارت مديرة المستشفى الى ارتفاع عدد المتعافين بالمستشفى حيث وصل إلى 84 حالة منذ تحويل المستشفى إلى مستشفى عزل.
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