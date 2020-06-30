شاهد.. أهالي شارع جلال بالمريوطية ينجحون في إخماد حريق بـ توك توك

نجح أهالي شارع جلال بالمريوطية فيصل، بمحافظة الجيزة في إخماد حريق بــــ توك توك، بعد أن اندلعت به النيران بسبب تسرب في خزان الوقود.





وشارك المارة في مساعدة قائد التوك توك بالخروج سالما منه وبدأوا في الاستعانة بطفايات الحريق في المحلات المجاورة وكذلك المياه حتى لا ينفجر خزان البنزين.









ووضعت إدارة الحماية المدنية العديد من الوصايا لمنع نشوب حرائق بالسيارات، أثناء القيادة، أعلى الطرق والميادين بالجيزة، مع ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة سير المركبات لمسافات كبيرة بالطرق، ومنها:



-عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود".



-فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.



-عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود.



-يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

-التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية.



