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أخبار العالم

اعتبارا من الغد.. الاتحاد الأوروبي يعلن فتح حدوده الخارجية مستبعدا 3 دول

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:58 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعلن فتح حدوده الخارجية مستبعدا 3 دول
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فتح حدوده الخارجية بدءا من غد الأربعاء.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، يستبعد الاتحاد الأوروبي رعايا الولايات المتحدة والبرازيل والهند من قرار فتح حدوده.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق عن قائمة 54 دولة حول العالم، من بينها مصر، أصبح بمقدور مواطنيها السفر إلى دول الإتحاد، بمجرد فتح الحدود، والتي من المتوقع بداية شهر يوليو المقبل. 

ووفقا لمصادر إلى موقع "شينجن فيزا اينفو"، المتخصص بتأشيرة دخول أوروبا، فإن الاتحاد الأوروبي فشل في اتفاق دوله على قائمة مشتركة للدول التي سيتم منعها من تأكيد دخول بلاده، عند فتح الحدود. 


وأضاف أن دول الاتحاد استطاعت إنشاء قائمة بالدول ذات الوضع الوبائي الأفضل، والتي سيتمكن مواطنوها من دخول أوروبا بحلول الشهر المقبل. 

وجاء في القائمة المكونة من 54 دولة حول العالم، 5 دول عربية وهي مصر والجزائر والمغرب وتونس ولبنان. 

وأكدت المصادر نفسها أن مواطني البرازيل وقطر والولايات المتحدة وروسيا لن يتمكنوا من دخول أوروبا إلا في وقت لاحق عندما يتحسن الوضع الوبائي في هذه البلدان.

وفي 11 يونيو ، قدمت المفوضية الأوروبية توصيتها بشأن إعادة فتح حدود شنجن الداخلية في 15 يونيو ، حتى يتمكن الأوروبيون من السفر داخل المنطقة بلا حدود بحرية ، تمامًا كما فعلوا قبل الوباء.
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