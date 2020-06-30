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أخبار العالم

قفزة في الوفيات.. روسيا تسجل 6693 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:48 ص
روسيا تسجل 6693 إصابة
روسيا تسجل 6693 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة في عدد الوفيات والإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الثلاثاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل أكثر من 150 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في ارتفاع ملحوظ مقارنة باليومين السابقين.

كما سجلت السلطات الصحية في روسيا 6693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 647849 حالة منذ تفشي الجائحة، منها 225879 حالة نشطة.

وارتفع عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 إلى9320 حالة وفاة، بعد رصد 154 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 93 وفاة أمس الاثنين.

وتماثل 9220 مريضا للشفاء من الفيروس في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 412650 شخصا.

ولا يزال معدل الإصابات الجديدة بالفيروس المستجد في روسيا لليوم الخامس على التوالي عند مستوى 6.7 - 6.8 ألف حالة.

وأوضح تقرير غرفة لاعمليات الخاصة أن 30.2% من الإصابات الجيددة لم تظهر عليها أي أعراض.

وفي العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررا بكورونا بـ221598 إصابة مؤكدة، منها 3796 حالة وفاة، تقل حصيلة الإصابات اليومية لليوم السابع على التوالي عن الألف، وسجلت هناك خلال اليوم الأخير 745 إصابة.
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