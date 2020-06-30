إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تستعد لسيناريوهات ما بعد الضم

ذكر موقع "والاه" العبري اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات ما بعد ضم الضفة قبل يوم واحد على تطبيق موعد الضم، المزمع بالأول من يوليو.





ويستعد الجيش الإسرائيلي، لتدهور الأوضاع الأمنية بالمناطق الفلسطينية، في حال تطبيق الضم وتنتظر الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر من البيت الأبيض، ويستعد الجيش لتجدد العمليات بالضفة، وإطلاق الصواريخ من غزة.

وقال الموقع العبري، إن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن إيران ستحاول التأثير على حركة الجهاد الإسلامي، ودفعها للقيام بأعمال عسكرية ضد إسرائيل بعد الضم.

وأضاف الموقع، أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لاحتمالية قيام حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق صواريخ تجاه الغلاف، غدا الأربعاء، في حال تم البدء بتطبيق الضم.

ونقل الموقع عن مصادر بقيادة فرقة الضفة بالجيش، أن تقديراتهم هي أن الأجهزة الأمنية للسلطة ستسمح بالتظاهرات الشعبية، وفي حال حدوث عنف، واعتداء على جنود الجيش، فسوف تقوم الأجهزة الفلسطينية بتفريق هذه التظاهرات.

وبحسب الموقع العبري، أكدت المصادر ذاتها، وجود تنسيق أمني بين الجيش الإسرائيلي، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتنسيق مع قيادات فلسطينية محلية بكل مناطق الضفة.

ووفقا للموقع، أشارت المصادر العسكرية، إلى أن السلطة لن تسمح بحدوث أي أعمال عنف بالضفة، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد لكل السيناريوهات، منها: تجدد العمليات الأمنية، والتظاهرات العنيفة، وإطلاق النار، ووقوع قتلى وإصابات.

ولفت الموقع العبري، إلى أن الأوضاع في قطاع غزة، أكثر سخونة، وأن حركة حماس ستقود التظاهرات ضد الضم، وأن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش، تتابع بحذر الأوضاع الأمنية بالقطاع.

وأشار الموقع إلى أن الجيش يستعد لقيام حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ من غزة، يوم الإعلان عن تطبيق الضم، وأن الجيش يستعد لكل السيناريوهات، ومنها نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية.

وكشف الموقع العبري، أن إسرائيل نقلت رسالة تهديد للفصائل بقطاع غزة، وجاء فيها أن الجيش سيرد بقوة على أي محاولة لخرق الهدوء بالجنوب.