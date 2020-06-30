أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور

أفاد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري (الاميك) بانخفاض مبيعات السيارات في مصر خلال شهر مايو 2020.
وأوضح تجار السيارات أن هذا الشهر شهد ذروة الركود بسبب الإجراءات الاحترازية التي كانت تفرضها الدولة حينها بسبب تفشي وباء كورونا وفرض حظر التجول، مما ساهم بشكل كبير في هذا الركود.
مبيعات السيارات في مصر 2020
وتم ببيع 8091 سيارة ملاكي و2176 سيارة نقل و1862 أتوبيسا، في مايو 2020 مقارنة 9805 سيارات ملاكي، و2627 سيارة نقل، و1186 أتوبيسا، في مايو 2019.
وجاء ترتيب أكثر السيارات المستوردة مبيعًا في مصر خلال الشهر الماضي على التحو التالي:
1- رينو 1078 سيارة
renault
2- تويوتا 796 سيارة
toyota
3- فيات 755 سيارة
fiat
4- أوبل 749 سيارة
opel
5- هيونداي 586 سيارة
hyundai
6- ام جي 531 سيارة
mg
7- شيفروليه 400 سيارة
chevrolet
8- بيجو 349 سيارة
peugeot
9- سيتروين 317 سيارة
citroën
10- كيا 239 سيارة
kia
11- ميتسوبيشي 230 سيارة
mitsubishi
12- لاندروفر 79 سيارة
land rover
13- سوبارو 70 سيارة.
subaru