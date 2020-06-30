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سيارات

أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:16 م
رينو لوجان
رينو لوجان
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اشرف عطية
أفاد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري (الاميك) بانخفاض مبيعات السيارات في مصر خلال شهر مايو 2020.


وأوضح تجار السيارات أن هذا الشهر شهد ذروة الركود بسبب الإجراءات الاحترازية التي كانت تفرضها الدولة حينها بسبب تفشي وباء كورونا وفرض حظر التجول، مما ساهم بشكل كبير في هذا الركود.


مبيعات السيارات في مصر 2020
وتم ببيع 8091 سيارة ملاكي و2176 سيارة نقل و1862 أتوبيسا، في مايو 2020 مقارنة 9805 سيارات ملاكي، و2627 سيارة نقل، و1186 أتوبيسا، في مايو 2019.


وجاء ترتيب أكثر السيارات المستوردة مبيعًا في مصر خلال الشهر الماضي على التحو التالي:

1- رينو 1078 سيارة
renault

2- تويوتا 796 سيارة
toyota

3- فيات 755 سيارة
fiat

4- أوبل 749 سيارة
opel

5- هيونداي 586 سيارة
hyundai

6- ام جي 531 سيارة
mg

7- شيفروليه 400 سيارة
chevrolet

8- بيجو 349 سيارة
peugeot

9- سيتروين 317 سيارة
citroën

10- كيا 239 سيارة
kia

11- ميتسوبيشي 230 سيارة
mitsubishi

12- لاندروفر 79 سيارة
land rover

13- سوبارو 70 سيارة.
subaru
أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور
أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور
أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور
أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور
أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور
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