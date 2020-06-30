أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور

مبيعات السيارات في مصر 2020



وتم ببيع 8091 سيارة ملاكي و2176 سيارة نقل و1862 أتوبيسا، في مايو 2020 مقارنة 9805 سيارات ملاكي، و2627 سيارة نقل، و1186 أتوبيسا، في مايو 2019.



